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14 марта 2024, новость

Федор Бондарчук вспомнил, чем его зацепила Рената Литвинова

Режиссер заявил, что считал актрису богиней кино
Рената Литвинова
Рената Литвинова | Источник: PersonaStars

Режиссер Федор Бондарчук рассказал о неизгладимом впечатлении, которое в студенчестве произвела на него постановщица и актриса Рената Литвинова. Его слова передает PROZVEZD.

«Когда я увидел эту богиню в белых перчатках… Да, она копила стипендию и покупала на нее белоснежные перчаточки, что раньше носили барабанщики пионеротряда, и создавала образ девушки из 1960-х, советского неореализма. И вот так приходила в наш институт», — рассказал режиссер.

По словам Бондарчука, Литвинова, уже будучи студенткой, проявляла свою яркую индивидуальность, чем зацепила его «до глубины души».

«Я на нее смотрел, на этот образ женщины в кино, новый образ для конца 1980-х, для начала перестройки, и понимал: время — вперед, вот она — жизнь!» — заявил Бондарчук.

В 2019 году Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, с которой начал встречаться еще в 2015 году. В 2021 году у них родился сын Иван. До брака с артисткой режиссер был женат на модели Светлане Рудской. В их союзе появились на свет двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее Бондарчук заявил о планах трансформировать франшизу «Лед».

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