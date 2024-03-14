Нагиев и Лавров играют маньяков в продолжении «Чикатило»: первый тизер

Вышел первый тизер детективного сериала «Тень Чикатило», где Дмитрий Нагиев вновь примерил на себя образ хладнокровного серийного убийцы. К нему присоединился Федор Лавров в роли нового маньяка.
События сериала разворачиваются в 1990-е годы. Чикатило пойман и сидит в тюрьме, но в Иркутской области происходят зверские убийства. Полковник Ковалев и его сотрудники начинают расследование. Убийцу продемонстрируют сразу, им окажется сотрудник Ангарского Отдела Внутренних дел милиционер Дмитрий
Попцов. В течение нескольких лет он наводил ужас на Иркутскую область, превращаясь в полумистического персонажа городских легенд. Но оперативникам все же удалось выйти на его след и остановить череду убийств.
«Тень Чикатило» является продолжением нашумевшего сериала «Чикатило», вышедшего в 2021 году. Дмитрий Нагиев вновь выступит в роли Чикатило, Федор Лавров сыграет Попцова. Знакомство их героев станет отправной точкой сериала.
К ролям сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков. Режиссерами-постановщиками проекта стали Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили.
В сиквеле будет восемь эпизодов. Премьера сериала «Тень Чикатило» состоится на платформе Okko.