Нагиев и Лавров играют маньяков в продолжении «Чикатило»: первый тизер

Вышел первый тизер детективного сериала « Тень Чикатило », где Дмитрий Нагиев вновь примерил на себя образ хладнокровного серийного убийцы. К нему присоединился Федор Лавров в роли нового маньяка.

События сериала разворачиваются в 1990-е годы. Чикатило пойман и сидит в тюрьме, но в Иркутской области происходят зверские убийства. Полковник Ковалев и его сотрудники начинают расследование. Убийцу продемонстрируют сразу, им окажется сотрудник Ангарского Отдела Внутренних дел милиционер Дмитрий

Попцов. В течение нескольких лет он наводил ужас на Иркутскую область, превращаясь в полумистического персонажа городских легенд. Но оперативникам все же удалось выйти на его след и остановить череду убийств.