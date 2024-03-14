Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 марта 2024, новостьСъемки

Нагиев и Лавров играют маньяков в продолжении «Чикатило»: первый тизер

В сериале «Тень Чикатило» появится новый убийца в исполнении Федора Лаврова

Вышел первый тизер детективного сериала «Тень Чикатило», где Дмитрий Нагиев вновь примерил на себя образ хладнокровного серийного убийцы. К нему присоединился Федор Лавров в роли нового маньяка.

Во время загрузки произошла ошибка.

События сериала разворачиваются в 1990-е годы. Чикатило пойман и сидит в тюрьме, но в Иркутской области происходят зверские убийства. Полковник Ковалев и его сотрудники начинают расследование. Убийцу продемонстрируют сразу, им окажется сотрудник Ангарского Отдела Внутренних дел милиционер Дмитрий
Попцов. В течение нескольких лет он наводил ужас на Иркутскую область, превращаясь в полумистического персонажа городских легенд. Но оперативникам все же удалось выйти на его след и остановить череду убийств.

«Тень Чикатило» является продолжением нашумевшего сериала «Чикатило», вышедшего в 2021 году. Дмитрий Нагиев вновь выступит в роли Чикатило, Федор Лавров сыграет Попцова. Знакомство их героев станет отправной точкой сериала.

Чикатило
6.9
Чикатило
2021/Россия18+драмакриминалтриллердетективбиография
Моя оценка

К ролям сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков. Режиссерами-постановщиками проекта стали Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили.

В сиквеле будет восемь эпизодов. Премьера сериала «Тень Чикатило» состоится на платформе Okko.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Чикатило1 р.
Чикатило
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Федор Лавров
Дмитрий Нагиев на площадке сериала «Кто быстрее?»
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Дмитрий Нагиев
Нагиева заметили на съемках в Москве
Нагиев вернется к роли Чикатило в продолжении сериала
Кадр из сериала «Кино про бандитов»
Нагиев и Пореченков появились в трейлере нового сериала
Анастасия Ивлеева
Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ
Кадр из фильма «Зять»
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Дмитрий Нагиев в образе Чикатило
Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило»
Звезда «Кухни» опроверг слухи о съемках продолжения сериала
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии
Валдис Пельш
Участник КВН назвал лучших и худших новых ведущих телеигры
Дмитрий Нагиев в спектакле «Кыся»
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Кадр из сериала «Чикатило»
Сарик Андреасян работает над продолжением сериала про Чикатило
Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев вернулся в эфир «Первого канала» в шоу «Две звезды»
Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум в фильме «Эскортница»
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Дмитрий Нагиев
Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году
Дмитрий Нагиев
Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым
Стас Барецкий и Александр Сабанин на съемках шоу «Суперниндзя»
«Двойник» Нагиева заявил о желании заменить актера в телепроектах
Яна Чурикова (фото: соцсети)
Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Дмитрий Нагиев\
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Наставники шоу «Голос. Дети»: Баста, МакSим и Егор Крид
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Дмитрий Нагиев
Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»
Дмитрий Нагиев и Андрей Чикатило
12 маньяков из фильмов, существовавших в реальности
Дмитрий Нагиев и Михаил Пореченков на съемках сериала «Кино про бандитов»
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Дмитрий Нагиев
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Дмитрий Нагиев
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Лариса Гузеева с участником шоу Александром Рожниковым
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Дмитрий Нагиев
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев на съемках фильма «Охотник»
Нагиев ответил на сравнения с ДиКаприо из-за новой роли
Кадр из фильма «На ощупь»
Нагиев играет слепого отшельника в лесу: первые фото с площадки
Дмитрий Нагиев
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Дмитрий Нагиев
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Дмитрий Нагиев
Названо имя нового ведущего КВН
Дмитрий Нагиев
Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН
Александр Масляков
Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Валерия и Елена Север
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Кадр из фильма «Свингеры»
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Михаил Серебряков
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Лайма Вайкуле
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
Елена Подкаминская и Федор Лавров
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
Дмитрий Нагиев
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Новые трейлеры
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Дикая кошка
Дикая кошка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь