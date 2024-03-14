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14 марта 2024, новость

Дэнни ДеВито заявил о готовности вернуться к роли Пингвина

Актер назвал условие, при котором готов вернуться к роли
Дэнни ДеВито в роли Пингвина
Дэнни ДеВито в роли Пингвина

Голливудский актер и режиссер Дэнни ДеВито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Его цитирует Screen Rant.

Актер исполнил роль суперзлодея в картине «Бэтмен возвращается» Тима Бертона. ДеВито уточнил, что готов вернуться к роли только в том случае, если режиссером потенциальной картины снова будет Бертон.

«Если бы Тим Бертон режиссировал фильм, я бы был там через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимый. Я хорошо провел время тогда», — сказал он.

Ранее Тим Бертон объявил о завершении съемок второй части своего фильма «Битлджус». «Только что закончил съемки “Битлджуса”. Спасибо всем, кто участвовал», — написал кинематографист.

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