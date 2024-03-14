Дэнни ДеВито заявил о готовности вернуться к роли Пингвина

Дэнни ДеВито в роли Пингвина

Голливудский актер и режиссер Дэнни ДеВито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Его цитирует Screen Rant.

Актер исполнил роль суперзлодея в картине «Бэтмен возвращается» Тима Бертона. ДеВито уточнил, что готов вернуться к роли только в том случае, если режиссером потенциальной картины снова будет Бертон.

«Если бы Тим Бертон режиссировал фильм, я бы был там через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимый. Я хорошо провел время тогда», — сказал он.