Ксения Алферова трогательно поздравила маму с днем рождения

Ирина и Ксения Алферовы (фото: соцсети)

Ксения Алферова опубликовала в личном блоге совместные фото и видео со своей мамой, советской актрисой Ириной Алферовой, которой недавно исполнилось 73 года. Актриса призналась, что мама многому ее научила — «держать в чистоте свою душу, показала, что такое женское достоинство и как важно его сохранять в любой ситуации». А еще Ирина Ивановна передала дочери любовь к книгам.

«Сегодня родилась невероятно красивая женщина! Зовут ее Ирина! Глаза у нее морские, сквозь них душа ее льется, красоты необыкновенной! Не знаю, за какие заслуги Господь разрешил мне выбрать именно ее. Я выбирала недолго, я выбрала лучшую для меня маму на свете!» — написала актриса в личном блоге.

Она добавила, что у ее матери большая и добрая душа, и назвала ее очень мудрой женщиной.

Напомним, Ксения Алферова родилась в союзе Ирины Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Позже Ирина Ивановна вышла замуж за коллегу Александра Абдулова, с которым прожила 17 лет.