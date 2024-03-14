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14 марта 2024, новость

Ксения Алферова трогательно поздравила маму с днем рождения

Ирине Алферовой исполнилось 73 года
Ирина и Ксения Алферовы (фото: соцсети)
Ирина и Ксения Алферовы (фото: соцсети)

Ксения Алферова опубликовала в личном блоге совместные фото и видео со своей мамой, советской актрисой Ириной Алферовой, которой недавно исполнилось 73 года. Актриса призналась, что мама многому ее научила — «держать в чистоте свою душу, показала, что такое женское достоинство и как важно его сохранять в любой ситуации». А еще Ирина Ивановна передала дочери любовь к книгам.

«Сегодня родилась невероятно красивая женщина! Зовут ее Ирина! Глаза у нее морские, сквозь них душа ее льется, красоты необыкновенной! Не знаю, за какие заслуги Господь разрешил мне выбрать именно ее. Я выбирала недолго, я выбрала лучшую для меня маму на свете!» — написала актриса в личном блоге.

Она добавила, что у ее матери большая и добрая душа, и назвала ее очень мудрой женщиной.

Напомним, Ксения Алферова родилась в союзе Ирины Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Позже Ирина Ивановна вышла замуж за коллегу Александра Абдулова, с которым прожила 17 лет.

В 1995 году Ирина Алферова стала женой актера Сергея Мартынова, с которым познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». С ним актриса счастлива уже почти 30 лет.

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