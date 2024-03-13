«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Сиквел блокбастера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» собрал 110 миллионов рублей в российском прокате за минувшие выходные. Об этом пишет «РБК».

Издание отмечает, что фильм не получил прокатного удостоверения, поэтому его показывают в формате предсеансового обслуживания. По данным СМИ, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге около 60 кинотеатров продают билеты на зарубежный фильм при помощи этой уловки.

Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но премьеру перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.