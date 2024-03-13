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13 марта 2024, новость

Названа дата выхода фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»

Российский режиссер снял фантастический триллер с Крисом Праттом
Крис Пратт
Крис Пратт | Источник: Legion-Media.ru

Студия Amazon MGM выпустит фантастический триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» 15 августа 2025 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет про детектива, которого обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем. Главные роли сыграли Крис ПраттСтражи Галактики») и Ребекка ФергюсонДюна: Часть вторая»). Это вторая совместная работа Бекмамбетова и Пратта — актер снимался в голливудском дебюте постановщика «Особо опасен».

Продюсером фильма выступил Чарльз Ровен, получивший премию «Оскар» за картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Недавно стало известно, что Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма. На данный момент детали нового проекта кинематографиста держатся в секрете. Издание Variety заявило, что следующим фильмом постановщика может стать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте, который ушел со службы в «деревню».

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