Фильм на вечер: стильная драма с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355686&hash=df09c50095705490&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1957 году жизнь итальянского конструктора, предпринимателя и гонщика Энцо Феррари претерпевает кризис. Он оплакивает сына, умершего от тяжелой болезни. Разрывается между законной женой Лаурой и второй семьей. Знаменитой итальянской Скудерии угрожает банкротство.

Герою во что бы то ни стало нужно выиграть гонку «1000 миль» — на карту поставлено будущее марки «Феррари». Энцо продирается сквозь трагедии, ужасные аварии и гнев Ватикана, чтобы навсегда вписать свое имя в историю автопрома и стать настоящей легендой.

Это стильно, с большим вкусом и драйвом снятое кино, которое уходит от шаблона традиционных байопиков про истории успеха в сторону человеческих отношений и темы сложного выбора.