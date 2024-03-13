Фильм на вечер: стильная драма с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

В 1957 году жизнь итальянского конструктора, предпринимателя и гонщика Энцо Феррари претерпевает кризис. Он оплакивает сына, умершего от тяжелой болезни. Разрывается между законной женой Лаурой и второй семьей. Знаменитой итальянской Скудерии угрожает банкротство.
Герою во что бы то ни стало нужно выиграть гонку «1000 миль» — на карту поставлено будущее марки «Феррари». Энцо продирается сквозь трагедии, ужасные аварии и гнев Ватикана, чтобы навсегда вписать свое имя в историю автопрома и стать настоящей легендой.
«Феррари» в постановке маститого режиссера Майкла Манна («Схватка», «Джонни Д.») соединяет в себе захватывающие съемки гонок с мощной семейной драмой, великолепно разыгранной Адамом Драйвером и Пенелопой Крус, порой даже превосходящей своего партнера.
Это стильно, с большим вкусом и драйвом снятое кино, которое уходит от шаблона традиционных байопиков про истории успеха в сторону человеческих отношений и темы сложного выбора.