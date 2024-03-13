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13 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: стильная драма с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

Насладитесь сильными актерскими работами голливудских звезд в захватывающей и драматичной истории о легендарном Феррари
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В 1957 году жизнь итальянского конструктора, предпринимателя и гонщика Энцо Феррари претерпевает кризис. Он оплакивает сына, умершего от тяжелой болезни. Разрывается между законной женой Лаурой и второй семьей. Знаменитой итальянской Скудерии угрожает банкротство.

Герою во что бы то ни стало нужно выиграть гонку «1000 миль» — на карту поставлено будущее марки «Феррари». Энцо продирается сквозь трагедии, ужасные аварии и гнев Ватикана, чтобы навсегда вписать свое имя в историю автопрома и стать настоящей легендой.

«Феррари» в постановке маститого режиссера Майкла МаннаСхватка», «Джонни Д.») соединяет в себе захватывающие съемки гонок с мощной семейной драмой, великолепно разыгранной Адамом Драйвером и Пенелопой Крус, порой даже превосходящей своего партнера.

Это стильно, с большим вкусом и драйвом снятое кино, которое уходит от шаблона традиционных байопиков про истории успеха в сторону человеческих отношений и темы сложного выбора.

феррари
6.0
Феррари
2023/США, Италия, Китай, Великобритания18+драмабиография
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