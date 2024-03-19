Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 марта 2024, новость

Виктор Добронравов об отце: «Все папины роли еще впереди»

Сын популярного артиста считает, что возраст для новых интересных ролей не помеха
Федор, Виктор и Иван Добронравовы в фильме «От печали до радости»
Федор, Виктор и Иван Добронравовы в фильме «От печали до радости»

Актер Виктор Добронравов назвал свои любимые фильмы с участием отца, выделив роли Федора Добронравова в «Ликвидации» и «Сватах».

«Я вас уверяю, все папины роли еще впереди. Он вступил сейчас в такую актерскую пору, очень насыщенную для мужчины. Этот период — с 60-ти до 75-ти — при правильном стечении обстоятельств может подарить ему много работы и много интересных ролей, в чем я абсолютно уверен», — добавил артист.

Виктор также поделился воспоминаниями о съемках в фильме «От печали до радости», в котором сыграл вместе с отцом и братом Иваном. В разговоре с Кино Mail.ru артист признался, что работать с семьей на одной площадке — очень волнительный и трогательный опыт.

«Я надеюсь, мы еще не раз встретимся на площадке, потому что и папу, и своего брата я считаю очень большими артистами. Объективно это или нет, но я имею право на свое собственное мнение. И оно совпадает с мнением миллионов других людей», — отметил актер.

Ранее сообщалось что Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после тяжелой операции. Однако в марте зрители могут увидеть актера на больших экранах в картине «Летучий корабль», где он снялся в образе Полкана.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Федор Добронравов
От печали до радости
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Иван Добронравов
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сенсация»
Сенсация
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Золото Умальты»
Золото Умальты
Трейлер №2
Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон» (2 сезон)
Обоюдное согласие
Трейлер
Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дыши»
Дыши
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356446
Надо снимать фильмы о любви
Тизер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь