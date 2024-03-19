Виктор Добронравов об отце: «Все папины роли еще впереди»

Федор, Виктор и Иван Добронравовы в фильме «От печали до радости»

Актер Виктор Добронравов назвал свои любимые фильмы с участием отца, выделив роли Федора Добронравова в «Ликвидации» и «Сватах».

«Я вас уверяю, все папины роли еще впереди. Он вступил сейчас в такую актерскую пору, очень насыщенную для мужчины. Этот период — с 60-ти до 75-ти — при правильном стечении обстоятельств может подарить ему много работы и много интересных ролей, в чем я абсолютно уверен», — добавил артист.

Виктор также поделился воспоминаниями о съемках в фильме «От печали до радости», в котором сыграл вместе с отцом и братом Иваном. В разговоре с Кино Mail.ru артист признался, что работать с семьей на одной площадке — очень волнительный и трогательный опыт.

«Я надеюсь, мы еще не раз встретимся на площадке, потому что и папу, и своего брата я считаю очень большими артистами. Объективно это или нет, но я имею право на свое собственное мнение. И оно совпадает с мнением миллионов других людей», — отметил актер.