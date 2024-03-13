Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 марта 2024, новость

Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»

В заработанную режиссером сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за «Оскар»
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кристофер Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. Об этом сообщает Variety, отметив, что представители постановщика не стали комментировать появившуюся информацию.

По данным издания, в заработанную Ноланом сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре 2024». Премьера картины состоялась 19 июля, и с тех пор фильму удалось заработать порядка $958 млн кассовых сборов по всему миру. Vatiety ожидает, что картина сможет преодолеть миллиардный рубеж после того, как выйдет в повторный прокат.

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни-мл., лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Ранее сообщалось, что церемонию вручения посмотрели рекордные за четыре года 19,5 млн зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
Оппенгеймер
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. получил свой первый «Оскар»
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Леон Кемстач
Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Роберт Дауни-мл.
Кристофер Нолан рассказал о страхе перед Робертом Дауни-мл.
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате
Александр Петров в «Шоу Воли»
Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег
Ольга Любимова
Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Объявлены номинанты на «Оскар 2024»
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли»
Оппенгеймер
Названы номинанты на премию BAFTA
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Кадр из фильма «Холоп 2»
«Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Кадр из фильма «Холоп 2»
Российские кинотеатры собрали за праздники рекордные 5,8 млрд рублей
Дженнифер Лопез
Лопес, Энистон, ДиКаприо: все звезды на премии «Золотой глобус 2024»
Кадр из фильма «Теща»
Названа самая кассовая российская комедия 2023 года
Александр Петров в «Шоу Воли»
Александр Петров продает свою московскую квартиру
Кадр из фильма «Чебурашка»
Российские кинотеатры в 2023 году заработали 40 миллиардов рублей
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Теща
«Теща» с Гузеевой снова возглавила российский прокат
Федор Дунаевский
Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей
Барби
Фильм «Барби» лидирует по количеству номинаций на «Золотой глобус»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
«Оппенгеймер» поборется за «Золотой глобус» в главной номинации
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Кадр из фильма «Теща»
Фильм с Гузеевой и Харламовым лидирует в прокате
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева лишилась крупной суммы денег на Украине
Андрей Ургант
Отец Ивана Урганта пошутил о своем финансовом благосостоянии
Форсаж 9
Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на 1 млн долларов из-за несчастного случая
Кадр из мультфильма «Заветное желание»
Новый мультфильм Disney провалился в прокате
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Роберт Де Ниро
Компания Де Ниро проиграла в суде 1,2 млн долларов экс-помощнице
Кадр из фильма «Барби»
В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»
Аль Пачино
83-летнего Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Кадр из фильма «Почему ты?»
Почему ты?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356404
Пророк. История Александра Пушкина
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Мысль о тебе
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь