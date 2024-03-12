Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 марта 2024, новость

Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри

Звезда «Друзей» завещал миллион долларов своему менеджеру и семье
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыты первые подробности о завещании актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, имущество звезды оценивается в миллион долларов. Еще в 2009 году актер составил документ, где распорядителями указаны менеджер Перри Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан. Родители Перри, его сводный брат и экс-возлюбленная Рэйчел Данн указаны в завещании как бенефициары. Актер также завещал доступ к средствам своим потенциальным детям, однако Перри так и не обзавелся семьей.

Подробности завещания были обнародованы только сейчас. В упомянутую выше сумму включены ювелирные изделия, произведения искусства, мебель и автомобили. Фергюсон будет обязана явиться в суд 10 апреля, Рузан отказалась от распоряжения средствами Перри, уточнил источник.

Напомним, Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни 29 октября 2023 года. Судмедэксперты сделали вывод, что актер умер из-за воздействия препарата, которым лечился от депрессии.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мэттью Перри
Matthew Perry
Галина Яцкина
Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Эрик Кармен
Автор песни из «Дневника Бриджит Джонс» умер во сне
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Римас Туминас
Умер режиссер Римас Туминас
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Кадр сериала «Зачарованные»
Умер создатель сериала «Зачарованные» Э. Дьюк Винсент
Павел Маркин в сериале «Реальные пацаны»
Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Реальных пацанов»
Дарья Гончарова
Умерла звезда «Ландыша серебристого» и «Деффчонок» Дарья Гончарова
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Эрнст Романов
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Глухаря» Эрнст Романов
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кеннет Митчелл
Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Леон Кемстач
Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес
Мэттью Перри
Премию BAFTA раскритиковали из-за Мэттью Перри
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Тамаш Деак (фото: fortepan.hu)
Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»
Виктория Островская в фильме «Бриллиантовая рука»
Звезда эпизода: умерла актриса из «Бриллиантовой руки»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Павел Капинос (фото: соцсети)
Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате
Джованна Антоннелли (фото: соцсети)
Звезда «Клона» почтила память умершей коллеги
Александр Петров в «Шоу Воли»
Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег
Ольга Любимова
Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз
Сандра Мило
Умерла 90-летняя муза Федерико Феллини актриса Сандра Мило
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли»
Торстен Валунд в фильме «Интердевочка»
Умер актер из «Интердевочки»
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Мэттью Перри
Раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на «Эмми»
Кадр из фильма «Холоп 2»
«Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Адылбек Атыхаев
Ушел из жизни актер Адылбек Атыхаев
Юрий Соломин, 2019 год
Сергей Урсуляк назвал смерть Соломина невосполнимой потерей
Юрий Соломин в фильме «Лунная радуга», 1983 год
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Айла Алган, фото: trthaber.com
Звезда турецких сериалов умерла во время чтения сценария
Кадр из фильма «Холоп 2»
Российские кинотеатры собрали за праздники рекордные 5,8 млрд рублей
Кадр из фильма «Теща»
Названа самая кассовая российская комедия 2023 года
Александр Петров в «Шоу Воли»
Александр Петров продает свою московскую квартиру
Кадр из фильма «Чебурашка»
Российские кинотеатры в 2023 году заработали 40 миллиардов рублей
Ли Сон-гюн
Звезда оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон-гюн найден мертвым
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Кадр из фильма «Почему ты?»
Почему ты?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356404
Пророк. История Александра Пушкина
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Мысль о тебе
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь