Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри

По данным издания, имущество звезды оценивается в миллион долларов. Еще в 2009 году актер составил документ, где распорядителями указаны менеджер Перри Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан. Родители Перри, его сводный брат и экс-возлюбленная Рэйчел Данн указаны в завещании как бенефициары. Актер также завещал доступ к средствам своим потенциальным детям, однако Перри так и не обзавелся семьей.