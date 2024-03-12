Появились фото Матвеева с проб на главную роль в «Мастере и Маргарите»

В сети появились фотографии Максима Матвеева с актерских проб для фильма «Мастер и Маргарита». Звезда «Триггера» рассматривался на главную роль.
Художник Надежда Васильева поделилась в своем блоге архивными фото с примерки костюмов для экранизации «Мастера и Маргариты», которую в 2018 году должен был снимать режиссер «Легенды № 17» Николай Лебедев.
Помимо снимков с Матвеевым, Васильева выложила кадры с Сергеем Буруновым в образе критика Латунского, а также с Сергеем Кемпо, который должен был сыграть поэта Бездомного (роли в итоге достались Дмитрию Лысенкову и Данилу Стеклову соответственно).
По словам Васильевой, в то время она не была знакома с творчеством Бурунова, «поэтому одевала его долго и много». Художник по костюмам также вспомнила, что изначально по задумке создателей полет Маргариты «был придуман и сделан из капель воды, а не из блесток», а сцена бала разворачивалась над Красной площадью.
Известно, что пробы на роль Маргариты проходила Ольга Куриленко, а Воланда предлагали сыграть Гари Олдману, однако актер запросил слишком высокий гонорар.
«Мастера и Маргариту» планировали выпустить еще в 2021 году, однако на начальных этапах производства проект столкнулся с проблемами финансирования, а затем работе помешала пандемия коронавируса. В итоге у фильма полностью сменилась съемочная группа, включая режиссера — вместо Лебедева постановщиком стал Михаил Локшкин, к тому времени уже снявший свой дебют «Серебряные коньки».
Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась в январе 2024 года. Картина стала одной из самых кассовых в истории российского кино, заработав в прокате более двух миллиардов рублей. Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль.