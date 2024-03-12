«Оскар 2024» с голым Джоном Синой поставил рекорд

В прошлом году за мероприятием следили на 4% меньше — всего 18,8 млн зрителей. По данным издания, нынешняя церемония установила рекорд по количеству зрителей за последние четыре года. Deadline подчеркивает, что интерес к «Оскару» растет с 2021 года, в то время, как в предыдущее десятилетие количество зрителей неуклонно падало — начиная с 43 млн человек в 2014 году.