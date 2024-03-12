Автор песни из «Дневника Бриджит Джонс» умер во сне

Эрик Кармен (фото: ericcarmen.com)

В Соединенных Штатах в возрасте 74 лет ушел из жизни поп-исполнитель Эрик Кармен, бывший фронтмен группы Raspberries и автор сольных альбомов. Об этом рассказала жена певца Эми, сообщение которой опубликовано на сайте музыканта.

«Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных. <…> Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, поскольку мы оплакиваем нашу огромную утрату», — говорится в некрологе.

По словам Эми, Эрику было приятно знать, что его музыка прошла сквозь десятилетия, затронула многих людей и осталась в качестве наследия.