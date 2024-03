Автор песни из «Дневника Бриджит Джонс» умер во сне

Музыкальная карьера Эрика Кармена продлилась более 50 лет и началась в 1970 году в составе Raspberries, вместе с которыми он выпустил такие хиты, как Let’s Pretend и Go All the Way. После распада группы Кармен занялся сольной карьерой и записал множество песен, самые известные из которых — All By Myself, прозвучавшая в фильме «Дневник Бриджит Джонс», Never Gonna Fall in Love Again, Hungry Eyes, She Did It и Make Me Lose Control — сейчас считаются классикой.