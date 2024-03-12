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12 марта 2024, новость

Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на вечеринке

Актриса выбрала для вечеринки откровенный наряд

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет и оконфузилась. Об этом пишет издание Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия знаменитость выбрала белое платье люксового бренда Jacquemus, оформленное свободным асимметричным верхом и открытой спиной. При этом на размещенных кадрах видно, что Ратаковски не стала надевать под само изделие бюстгальтер.

Так, позируя перед фотографами, звезда придерживала верх своего платья. Однако в один момент она не смогла его удержать и случайно оголила часть своей груди перед публикой.

Ранее Эмили Ратаковски объяснила, почему перестала сниматься в кино. Модель и актриса призналась, что считает киноиндустрию «сумасшедшей».

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