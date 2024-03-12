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12 марта 2024, новость

61-летняя Деми Мур показала фигуру в открытом платье

Актриса пришла на афтепати «Оскара» в платье с вырезами на груди

Голливудская актриса Деми Мур появилась на вечеринке Vanity Fair, которая прошла после 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

61-летняя Деми Мур посетила мероприятие вместе со своими дочерьми: 35-летней Румер, 32-летней Скаут и 30-летней Талулой Уиллис. Актриса надела откровенный наряд. Она выбрала для вечеринки шоколадное облегающее платье-макси с откровенными вырезами и декольте. Знаменитость дополнила его золотым клатчем, кольцами, массивными серьгами и чокером темно-коричневого цвета. Деми Мур распустила длинные волосы. Ей сделали макияж с акцентом на глаза.

У актрисы есть три дочери от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. В этом браке у актера родились две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В начале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В феврале Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом.

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