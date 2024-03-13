Деми Мур, Шэрон Стоун, Ким Кардашьян: все звезды на вечеринке после «Оскара»

После торжественной церемонии вручения премии «Оскар 2024» знаменитости, по традиции, отправились на вечеринку Vanity Fair. И если для основной церемонии звезды выбирали классические наряды и старались соблюдать дресс-код, то для афтепати предпочли более смелые образы.
В частности, Марго Робби на вечеринку пришла в золотистом боди, а Шэрон Стоун — в прозрачном платье. Памела Андерсон появилась в наряде свободного кроя с цветочным принтом и отказалась от макияжа, а Эмили Ратаковски и вовсе оголила грудь.
Деми Мур отдала предпочтение платью шоколадного цвета с глубоким декольте. Компанию 61-летней актрисе составили три ее дочери, рожденные в браке с Брюсом Уиллисом.
Кроме того, на вечеринке Vanity Fair были замечены Шэрон Стоун, Сальма Хайек, Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Линдси Лохан, Эмили Блант, Крис Эванс и многие другие звезды.
Напомним, триумфатором «Оскара 2024» стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.).
Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, а анимационным — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.
Все подробности 96-й церемонии читайте в нашем репортаже.