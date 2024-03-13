Деми Мур, Шэрон Стоун, Ким Кардашьян: все звезды на вечеринке после «Оскара»

После торжественной церемонии вручения премии «Оскар 2024» знаменитости, по традиции, отправились на вечеринку Vanity Fair. И если для основной церемонии звезды выбирали классические наряды и старались соблюдать дресс-код, то для афтепати предпочли более смелые образы.