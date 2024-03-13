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13 марта 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Деми Мур, Шэрон Стоун, Ким Кардашьян: все звезды на вечеринке после «Оскара»

Смотрите, кто из голливудских звезд выбрал смелые наряды, а кто предпочел классику
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

После торжественной церемонии вручения премии «Оскар 2024» знаменитости, по традиции, отправились на вечеринку Vanity Fair. И если для основной церемонии звезды выбирали классические наряды и старались соблюдать дресс-код, то для афтепати предпочли более смелые образы.

В частности, Марго Робби на вечеринку пришла в золотистом боди, а Шэрон Стоун — в прозрачном платье. Памела Андерсон появилась в наряде свободного кроя с цветочным принтом и отказалась от макияжа, а Эмили Ратаковски и вовсе оголила грудь.

Деми Мур отдала предпочтение платью шоколадного цвета с глубоким декольте. Компанию 61-летней актрисе составили три ее дочери, рожденные в браке с Брюсом Уиллисом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, на вечеринке Vanity Fair были замечены Шэрон Стоун, Сальма Хайек, Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Линдси Лохан, Эмили Блант, Крис Эванс и многие другие звезды. 

Напомним, триумфатором «Оскара 2024» стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.).

Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, а анимационным — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.

Все подробности 96-й церемонии читайте в нашем репортаже

Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»
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Chris Evans
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Eva Longoria
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на вечеринке «Оскара»
Эмили Блант
Эмили Блант
Emily Blunt
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Джон Сина
«Оскар 2024» с голым Джоном Синой поставил рекорд
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Salma Hayek
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке
Деми Мур
Demi Moore
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Pamela Anderson
Марго Робби
Марго Робби пришла на афтепати «Оскара» в корсете из золота
Марго Робби
Марго Робби
Margot Robbie
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