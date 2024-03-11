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11 марта 2024, новость

Хлопающая собака покорила зрителей «Оскара»

Пес Месси из «Анатомии падения» похлопал Дауни-мл. на «Оскаре»

Пес Месси, сыгравший в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и покорил зрителей. Об этом сообщает The Sun.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда актера Роберта Дауни-мл. объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы пса сложились в аплодисментах. Хлопающую собаку заметили и фотографы, и видеооператоры шоу.

«Неужели Месси похлопал на “Оскаре”, “Мне нужна камера, направленная только на Месси”, — пишут пользователи социальной сети X (бывший Twitter), активно распространяющие кадры с собакой.

Некоторые рассмотрели, что лапы Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что пес аплодирует.

Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»
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