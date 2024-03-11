Хлопающая собака покорила зрителей «Оскара»

Пес Месси, сыгравший в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и покорил зрителей. Об этом сообщает The Sun.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240043&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда актера Роберта Дауни-мл. объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы пса сложились в аплодисментах. Хлопающую собаку заметили и фотографы, и видеооператоры шоу.

«Неужели Месси похлопал на “Оскаре”, “Мне нужна камера, направленная только на Месси”, — пишут пользователи социальной сети X (бывший Twitter), активно распространяющие кадры с собакой.