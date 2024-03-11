Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар 2024».
Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment вышел на сцену представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов» в открытой обуви, в руках он держал табличку с названием номинации.
«Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».
96-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre. Ведущим вновь стал комик и телеведущий Джимми Киммел.