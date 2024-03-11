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11 марта 2024, новость

Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар»

Актер и бывший рестлер появился на сцене, прикрывшись табличкой с названием номинации

Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар 2024». 

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Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment вышел на сцену представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов» в открытой обуви, в руках он держал табличку с названием номинации.

«Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».

96-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre. Ведущим вновь стал комик и телеведущий Джимми Киммел.

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