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8 марта 2024, новость

Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк

На Киностудии имени Горького готовят современную версию самого успешного фильма советского режиссера Александра Роу
Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (1969)

Советская киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Киностудии имени М. Горького.

Киностудия будет адаптировать фильм Александра Роу вместе с продюсерской компанией «Марс медиа».

Съемки ремейка кино, снятого по балладе Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» и русской народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая», начнутся в 2025 году.

Сценарий новой версии напишет Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «(Не)идеальный мужчина», «Мальвина»), продюсерами станут Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Виктория Локтева-Добрынина, Юлиана Слащева, Лика Бланк, Асмик Мовсисян.

Хрипкова хочет усилить лучшие качества сказки, а также интересно развить и сделать более современной ее драматургию.

«Я бы хотела сохранить хулиганскую энергию оригинала и добавить эмоциональности. Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время», — говорит она.

Фильм 1969 года «Варвара-краса, длинная коса» стал самым успешным в карьере Роу — его посмотрели в кинотеатрах 32,9 миллиона человек только в первый год.

Ранее появилась информация, что киностудия имени Горького запустила в производство новый фильм режиссера Владимира Аленикова про приключения Петрова и Васечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
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