Зендая пришла на премьеру в винтажном платье с глубоким декольте

Актриса Зендая посетила премьеру второй части фильма «Дюна», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Зендая позировала на ковровой дорожке в винтажном платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и браслеты. Ей сделали укладку с легкими локонами и макияж с угольно-черными стрелками и розовым блеском.

Накануне актриса посетила премьеру фильма в Нью-Йорке, для которой выбрала откровенный наряд Stéphane Rolland.

Ранее Зендая и Тимоти Шаламе вышли на публику в парных образах. На премьере в Сеуле звезды надели комбинезоны в футуристическом стиле одного фасона, но разных цветов.

А в Лондоне Зендая поразила публику металлическим костюмом робота.