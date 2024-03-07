Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Тимоти Шаламе и блогер Кайли Дженнер расстались после скандала с Селеной Гомес. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты заподозрили, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе тайно разошлись. Пару не видели вместе с января, а на днях Кайли Дженнер опубликовала видео с сестрой Кендалл Дженнер и дочерью Сторми. Поклонники увидели в этом посте попытку «мягкого запуска» разрыва отношений с актером и намек на то, что жизнь возможна и без мужчин.

В начале января между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе возник конфликт из-за просьбы Селены Гомес сфотографироваться вместе. Кайли Дженнер запретила Шаламе делать совместный снимок с коллегой по съемкам в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».

Спустя несколько дней Тимоти Шаламе и Селена Гомес высказались о ситуации. Актер рассказал о ней папарацци лично, а актриса написала пост в личном блоге.

Напомним, отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе длились несколько месяцев. Впервые о романе пары написал блог DeuxMoi, затем папарацци сняли модель и актера во время совместного отдыха на островах Теркс и Кайкос.