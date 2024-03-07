Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 марта 2024, новость

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Звездная пара перестала вместе появляться на публике после скандала с Селеной Гомес
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Тимоти Шаламе и блогер Кайли Дженнер расстались после скандала с Селеной Гомес. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты заподозрили, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе тайно разошлись. Пару не видели вместе с января, а на днях Кайли Дженнер опубликовала видео с сестрой Кендалл Дженнер и дочерью Сторми. Поклонники увидели в этом посте попытку «мягкого запуска» разрыва отношений с актером и намек на то, что жизнь возможна и без мужчин.

В начале января между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе возник конфликт из-за просьбы Селены Гомес сфотографироваться вместе. Кайли Дженнер запретила Шаламе делать совместный снимок с коллегой по съемкам в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».

Спустя несколько дней Тимоти Шаламе и Селена Гомес высказались о ситуации. Актер рассказал о ней папарацци лично, а актриса написала пост в личном блоге.

Напомним, отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе длились несколько месяцев. Впервые о романе пары написал блог DeuxMoi, затем папарацци сняли модель и актера во время совместного отдыха на островах Теркс и Кайкос.

Ранее Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Тейлор Свифт
Taylor Swift
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Woody Allen
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Селена Гомес
Selena Gomez
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Кайли Дженнер
Kylie Jenner
Дождливый день в Нью-Йорке
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Тимоти Шаламе
Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма на премьере
Кадр из фильма «Вонка»
Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе
Кадр из фильма «Вилли Вонка»
Хью Гранта впервые показали в образе умпы-лумпы
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Вышел новый трейлер второй части «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Появился первый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
Кадр из фильма «Дюна 2»
Появились первые кадры из сиквела «Дюны» с Зендаей и Шаламе
Умпа-лумпа в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Анар Халилов
Актер Халилов заявил, что его «бесят» сравнения с Шаламе и Деппом
Кадр из фильма «Дюна»
Хавьер Бардем пообещал, что вторая часть «Дюны» удивит зрителей
Тимоти Шаламе
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех
Зендая
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
Айрис Лоу
Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн
Кадр из фильма «Дюна»
Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Спящие псы»
Спящие псы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер
Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело»
Хитмен. Последнее дело
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Беспринципные» (4 сезон)
Беспринципные
Трейлер (4 сезон)
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь