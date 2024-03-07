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7 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Милош Бикович стал «беспринципным» жителем Патриков

Актер сыграет с Надеждой Михалковой в четвертом сезоне комедийного сериала «Беспринципные»

Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Беспринципные», где кроме Павла Деревянко, Николая Фоменко, Кристины Бабушкиной, Юрия Колокольникова, Аглаи Тарасовой и Павла Табакова появляются Милош Бикович, Максим Лагашкин и Матвей Лыков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новом сезона Славик находит новую любовь, генерал Хадяков пускается во все тяжкие, а Валя мечтает построить карьеру певицы, попав под влияние коварного продюсера. Паша и Юля по-прежнему пытаются разжиться деньгами, а Рома с Верой — стать хорошими родителями, но в их жизни появляется иностранец идеальной наружности по имени Стефан.

«Патриаршие пруды — красивое место, где я сам люблю бывать. Но наш сериал не столько про Патрики и его обитателей, сколько про человеческую суету, про желание и неспособность любить. В новом сезоне я снимался с Надей Михалковой. Работать с ней было большой радостью. Она не только хорошая актриса и легкий комфортный партнер, но еще и девушка приятная, добрая и интеллигентная», — поделился Милош Бикович.

Режиссером новых серий выступает Роман Прыгунов, снявший предыдущие сезоны.

Премьера четвертого сезона «Беспринципных» состоится 23 марта.

Беспринципные (4 сезон)
7.2
Беспринципные
2020/Россия18+драмамелодрамакомедия
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