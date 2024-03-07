Трейлер дня: Милош Бикович стал «беспринципным» жителем Патриков

В новом сезона Славик находит новую любовь, генерал Хадяков пускается во все тяжкие, а Валя мечтает построить карьеру певицы, попав под влияние коварного продюсера. Паша и Юля по-прежнему пытаются разжиться деньгами, а Рома с Верой — стать хорошими родителями, но в их жизни появляется иностранец идеальной наружности по имени Стефан.

«Патриаршие пруды — красивое место, где я сам люблю бывать. Но наш сериал не столько про Патрики и его обитателей, сколько про человеческую суету, про желание и неспособность любить. В новом сезоне я снимался с Надей Михалковой. Работать с ней было большой радостью. Она не только хорошая актриса и легкий комфортный партнер, но еще и девушка приятная, добрая и интеллигентная», — поделился Милош Бикович.