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7 марта 2024, новость

56-летняя Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала

Актриса сделала фотосессию без макияжа для журнала CR Fashion Book

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в откровенном наряде снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Во время загрузки произошла ошибка.

56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico. При этом предмет гардероба был оформлен круглым металлическим декором. Артистка сидела на полу перед камерой, прижав колени к груди.

Она примерила украшения ювелирного дома Pandora, распустила уложенные мелкими волнами волосы и отказалась от макияжа. Автором снимков стал американский фотограф Рой Этридж.

Ранее 48-летняя актриса Ева Лонгория снялась в халате и без макияжа, показав кадры с подготовкой к появлению на Неделе моды в Париже.

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