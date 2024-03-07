56-летняя Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в откровенном наряде снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.
56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico. При этом предмет гардероба был оформлен круглым металлическим декором. Артистка сидела на полу перед камерой, прижав колени к груди.
Она примерила украшения ювелирного дома Pandora, распустила уложенные мелкими волнами волосы и отказалась от макияжа. Автором снимков стал американский фотограф Рой Этридж.
Ранее 48-летняя актриса Ева Лонгория снялась в халате и без макияжа, показав кадры с подготовкой к появлению на Неделе моды в Париже.