Уинслет — диктаторша, Акиньшина — алкоголичка: 3 новых сериала недели

«Режим»

В свежем сериале HBO Кейт Уинслет раскрывает свою комедийную сторону, доказывая, что может быть эксцентричной и странной. А экран с актрисой делят Маттиас Шонартс, Андреа Райзборо и Хью Грант.

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Сатирический «Режим» способен за шесть эпизодов преподнести немало сюрпризов. Уинслет совершенно непохожа на себя, и тем интереснее наблюдать за ее безрассудной, параноидальной диктаторшей вымышленного государства, одержимой заражением плесенью.

Среди тех, кто придумал сериал, значатся сценарист Уилл Трэйси, работавший над гениальными «Наследниками», режиссеры Стивен Фрирз («Филомена») и Джесика Хоббс, приложившая руку к «Короне» и «Убийству на пляже».

«Морозко»

Жизнеутверждающее драмеди с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым, основанное на реальных событиях из жизни сценариста и режиссера сериала Юлии Лысовой.

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По сюжету, 33-летняя Рита, острая на язычок редактор светских новостей, узнает о наступлении раннего климакса. У нее остается один-единственный шанс забеременеть, и воспользоваться им нужно как можно скорее.

Доктор предлагает Рите сделать ЭКО, но она хочет найти на роль отца будущего ребенка реального человека. В процессе она встретит немало причудливых персонажей, самым симпатичным из которых окажется парень со звоном в ушах, укравший чучело ее любимого хорька.

Морозко 2024 / Россия 18+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Создатели называют сериал «Морозко» терапевтическим и утверждают, что он пригодится тем, кто хочет разобраться в себе и найти любовь.

«Неверные»

Пронзительная и острая психологическая драма про адвоката с алкогольной зависимостью в исполнении Оксаны Акиньшиной.

Из-за ее пристрастия к выпивке муж забрал у Ольги Шиловской сына. Чтобы вновь обрести почву под ногами, Ольга возобновляет адвокатскую практику, при этом берется за самые скандальные дела. Несмотря на регулярные возлияния, мозг у Шиловской работает прекрасно, а склонность к блефу, манипуляциям и шантажу ей только на руку.

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«Неверные» колеблются между социальной драмой с довольно болезненным изображением женского алкоголизма и адвокатскими расследованиями и озарениями, придающими сюжету бодрый темп и интригу. Акиньшина с обеими ипостасями справляется великолепно, недаром проект получил главный приз на фестивале стриминговых платформ Original+.