Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета. Эту информацию сообщила телекомпания ABC.

Присяжные провели более двух часов на обсуждении и признали ее виновной в непреднамеренном убийстве, но оправдали от обвинений в подделке улик. После объявления вердикта Гутьеррес-Рид была арестована и может быть приговорена к полутора годам тюремного заключения.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору спасти жизнь не удалось.

Болдуину предъявляли обвинения в убийстве Хатчинс, но они были отменены из-за недостаточности доказательств. Актер утверждал, что он только взвел курок, но не нажимал на спусковой крючок.