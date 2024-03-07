Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 марта 2024, новость

Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

Во время съемок вестерна Алек Болдуин выстрелил из оружия, заряженного боевыми патронами
Алек Болдуин
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета. Эту информацию сообщила телекомпания ABC.

Присяжные провели более двух часов на обсуждении и признали ее виновной в непреднамеренном убийстве, но оправдали от обвинений в подделке улик. После объявления вердикта Гутьеррес-Рид была арестована и может быть приговорена к полутора годам тюремного заключения.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору спасти жизнь не удалось.

Болдуину предъявляли обвинения в убийстве Хатчинс, но они были отменены из-за недостаточности доказательств. Актер утверждал, что он только взвел курок, но не нажимал на спусковой крючок.

В середине января большое жюри в Нью-Мексико подтвердило обвинения в непреднамеренном убийстве в отношении Болдуина после новой экспертизы оружия, из которого он стрелял. Эксперты восстановили поврежденный револьвер, использованный актером, и установили, что выстрел мог быть сделан только при нажатии на спусковой крючок.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Ржавчина
Джоэл Соуса
Джоэл Соуса
Joel Souza
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Алан Рак
Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии
Скульптура-фонтан «Принцесса Турандот» возле Театра имени Вахтангова
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Александр Ткачук на съемках (фото: соцсети)
Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма
Сергей Попов
Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки в Москве
Алек Болдуин
Эксперты подтвердили невиновность Болдуина в выстреле на съемках
Алек Болдуин
Муж застреленной на съемках Хатчинс подал в суд на Болдуина
Алек Болдуин
Команда «Ржавчины» сделала заявление после убийства на съемках
Алек Болдуин
Болдуин заявил, что его больше не волнует карьера
Алек Болдуин
Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Джордж Клуни
Клуни вступился за Болдуина после трагедии на съемках
Елена Сафонова
В Москве в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова
Алек Болдуин
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
Галина Хатчинс
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Алек Болдуин с семьей (фото: инстаграм)
Стрелявший на съемках Болдуин нарядился чудовищем к Хэллоуину
Алек Болдуин
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Алек Болдуин
Раненный Болдуином режиссер дал показания
Джоэл Соуса
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Спящие псы»
Спящие псы
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер
Кадр из фильма «Хитмен. Последнее дело»
Хитмен. Последнее дело
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из сериала «Беспринципные» (4 сезон)
Беспринципные
Трейлер (4 сезон)
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь