Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: комедийный детектив с британскими звездами

Сегодня в рубрике – любопытная лента о говорящем мангусте, основанная на известной британской легенде
Во время загрузки произошла ошибка.

Психоаналитик Нандор Фодор, известный как отец парапсихологии и исследователь паранормальных явлений, отправляется на остров Мэн, чтобы расследовать странное происшествие. Вместе со своей помощницей Энн он должен раскрыть загадку говорящего мангуста Джеффа, который якобы поселился на ферме обычной британской семьи Ирвингов.

Лента «Нандор Фодор и говорящий мангуст», сделанная в лучших традициях исторических фильмов BBC, знакомит зрителей с известной городской легендой о говорящем зверьке, который поднял шумиху в британской прессе в 1930-е.

6.6
Нандор Фодор и говорящий мангуст
2023/Великобритания18+комедия
Моя оценка

Подчеркнутая камерность фильма придает ему уюта, а прекрасно снятые пейзажи добавляют удовольствия от просмотра этой необычной истории, наталкивающей на рассуждения о вере в непознанное.

Помимо как всегда отличного Саймона Пегга в главной роли, приятно увидеть на экране Кристофера Ллойда, все так же удивительно артистичного в свои 85.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Нандор Фодор и говорящий мангуст
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Simon Pegg
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
До встречи на Венере
Фильм на вечер: романтическое роуд-муви с летним настроением
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Трейлер дня: новые приключения легендарного Гарфилда
Сядь за руль моей машины
Фильм на вечер: завораживающая оскароносная драма по Харуки Мураками
Граф Монте-Кристо
Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино
Кадр из фильма «Аквариум»
Наш «Эквилибриум», только реалистичнее: зачем смотреть фильм «Аквариум»
Северная мафия
Сериал на выходные: интригующая сканди-драма о проблемной семье
Бери да помни
Фильм на вечер: трогательное драмеди для всей семьи
Кадр из фильма «Вечная зима»
Трейлер дня: Александр Робак играет убитого горем отца
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Мур и Портман играют монстров: стоит ли смотреть драму «Май декабрь»
Супер крейзи
Фильм на вечер: зажигательная комедия с Наталией Орейро
Кадр из фильма «Манкимэн»
Трейлер дня: Дев Патель дерется как зверь в своем первом фильме
дурные деньги
Фильм на вечер: комедия про деньги с голливудскими звездами
Кадр из фильма «Наблюдатели»
Трейлер дня: загадочный триллер от дочери режиссера «Сплита»
Цена искупления
Фильм на вечер: эмоциональная криминальная драма от режиссера «Сумерек»
Кадр из сериала «Морозко»
Трейлер дня: Никита Ефремов ищет донора для Аглаи Тарасовой
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Фильм на вечер: красивый, но горький байопик о жене Элвиса Пресли
Кадр из фильма «Домовой»
Трейлер дня: завораживающий российский хоррор со звездным составом
Полиция Токио
Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале
Лиза Франкенштейн
Что смотрят в мире: топ-7 крупных киноновинок месяца
Кадр из фильма «Свет»
Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой
Кадр из фильма «Одна жизнь»
История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом
Рецепт любви
Любовь и бульоны: в чем прелесть «вкусной» мелодрамы с Жюльет Бинош
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона
Кадр из сериала «Ангелы района»
Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы
Эмили
Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган
Кадр из фильма «Решение уйти»
Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи
Ходячие мертвецы: Выжившие
Трейлер дня: зомби и любовь до гроба в продолжении «Ходячих мертвецов»
Кадр из фильма «Лед 3»
Некоторые любят погорячее: стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым
Чужое тело
Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»
Кадр из фильма «Мармелад»
Фильм на вечер: романтический триллер со звездой «Очень странных дел»
Тихий садовник
Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике
Кадр из фильма «Друзья на свою голову»
Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем
Кадр из фильма «Я — медведь»
Наш «Инопланетянин»? Стоит ли смотреть новую комедию с Кологривым
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Миледи спасает фильм: стоит ли смотреть продолжение «Трех мушкетеров» с Евой Грин
Монтекристо
Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма
Остров иллюзий
Фильм на вечер: увлекательный и живописный триллер про блогеров
Сожги все мои письма
Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»
Кадр из сериала «Иные»
Советские «Люди Икс» навевают скуку. Что не так с сериалом «Иные»?
Первый день моей жизни
Фильм на вечер: меланхоличная драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»
«Кто убил BlackBerry»
Фильм на вечер: задорный байопик об изобретателях первого в мире смартфона
Кадр из фильма «Догмен»
Фильм на вечер: безумная экшен-драма о песиках от Люка Бессона
Конец лета
Сериал на выходные: тягучий скандинавский триллер от режиссера «Моста»
День курка
Фильм на вечер: бодрый и эффектный боевик про повторяющийся день
Теща
Фильм на вечер: комедия, в которой Гузеева и Харламов меняются телами
Конец Славы
Деревянко хоронит себя заживо в комедии о шоу-бизнесе. Стоит ли это смотреть?
Кошки-мышки
Фильм на вечер: остроумный триллер, основанный на скандальной истории
Кадр из фильма «Великая ирония»
Фильм на вечер: ироничный ромком о случайностях от Вуди Аллена
Кадр из фильма «Привет, мама»
Фильм на вечер: пронзительная зимняя драма с Аглаей Тарасовой
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Джентльмен в Москве»
Джентльмен в Москве
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Рипли»
Рипли
Трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356364
Водитель-олигарх
Трейлер
Кадр из фильма «Джойка»
Джойка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Бал сумасшедших»
Бал сумасшедших
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь