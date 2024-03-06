Фильм на вечер: комедийный детектив с британскими звездами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355421&hash=db91536c1421899f&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Психоаналитик Нандор Фодор, известный как отец парапсихологии и исследователь паранормальных явлений, отправляется на остров Мэн, чтобы расследовать странное происшествие. Вместе со своей помощницей Энн он должен раскрыть загадку говорящего мангуста Джеффа, который якобы поселился на ферме обычной британской семьи Ирвингов.

Лента «Нандор Фодор и говорящий мангуст», сделанная в лучших традициях исторических фильмов BBC, знакомит зрителей с известной городской легендой о говорящем зверьке, который поднял шумиху в британской прессе в 1930-е.

Подчеркнутая камерность фильма придает ему уюта, а прекрасно снятые пейзажи добавляют удовольствия от просмотра этой необычной истории, наталкивающей на рассуждения о вере в непознанное.