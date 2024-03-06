Юлия Снигирь в образе героини Достоевского: первые кадры

Классический сюжет Достоевского переносится в современность, но сама суть остается прежней. Раскольников, бедный студент, измученный безденежьем, решает, что «право имеет» на самый ужасный поступок. Он убивает старуху-микрокредиторшу и начинает испытывать муки совести. В сериале, как и в романе, появляется множество персонажей, среди которых Марфа Петровна Свидригайлова — богатая дворянка, жена Аркадия Ивановича Свидригайлова, безответно любящая мужа и погасившая все его долги.

«Мне не просто нравился роман “Преступление и наказание”, я поступала с отрывком из произведения в театральный институт. Читала его так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: “Деточка, только умоляю, не надо так волноваться”. В тот момент мне было не смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой. Не знаю, какой роман я любила больше — “Мастер и Маргарита” или “Преступление и наказание”, сравнивать эти книги сложно. Но все свои гештальты я, похоже, закрыла. Наверное, в ближайшее время с участием в больших экранизациях надо повременить. Шучу!», — поделилась Юлия Снигирь.



Напомним, предыдущей ролью Юлии Снигирь была Маргарита из экранизации классического произведения Михаила Булгакова. Ранее сообщалось, что сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2 млрд рублей.