Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 марта 2024, фоторепортажСъемки

Юлия Снигирь в образе героини Достоевского: первые кадры

Актриса вновь появилась в экранизации классики, сыграв в сериале «Преступление и наказание»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Появились атмосферные кадры с Юлией Снигирь, снявшейся в сериале «Преступление и наказание» в роли дворянки Марфы Петровны, жены Свидригайлова. Раскольникова в современной интерпретации романа Достоевского играет Иван Янковский.

Классический сюжет Достоевского переносится в современность, но сама суть остается прежней. Раскольников, бедный студент, измученный безденежьем, решает, что «право имеет» на самый ужасный поступок. Он убивает старуху-микрокредиторшу и начинает испытывать муки совести.  В сериале, как и в романе, появляется множество персонажей, среди которых Марфа Петровна Свидригайлова — богатая дворянка, жена Аркадия Ивановича Свидригайлова, безответно любящая мужа и погасившая все его долги.

«Мне не просто нравился роман “Преступление и наказание”, я поступала с отрывком из произведения в театральный институт. Читала его так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: “Деточка, только умоляю, не надо так волноваться”. В тот момент мне было не смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой. Не знаю, какой роман я любила больше — “Мастер и Маргарита” или “Преступление и наказание”, сравнивать эти книги сложно. Но все свои гештальты я, похоже, закрыла. Наверное, в ближайшее время с участием в больших экранизациях надо повременить. Шучу!», — поделилась Юлия Снигирь.

Напомним, предыдущей ролью Юлии Снигирь была Маргарита из экранизации классического произведения Михаила Булгакова. Ранее сообщалось, что сборы фильма «Мастер и Маргарита» в прокате превысили 2 млрд рублей.

Режиссером сериала «Преступление и наказание» выступает Владимир Мирзоев, снявший «Топи». В других ролях заняты Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Никита Тарасов, Виктория Толстоганова

Премьера «Преступления и наказания» состоится в 2024 году.
 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юлия Снигирь
Преступление и наказание
Преступление и наказание
Полина Максимова, фото: Евгений Смирнов
Полина Максимова назвала свой самый большой страх
Кадр из фильма «Ворон»
30 лет спустя: первые кадры ремейка «Ворона» со звездой «Оно»
Сергей Безруков в сериале «Плевако»
Безруков завершил съемки в сериале «Плевако»
Николь Кидман
Николь Кидман заметили на съемках эротического триллера
Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»
Денис Власенко играет императора Павла I в сериале: первые кадры
Чистые
Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры
Джордж Клуни и Брэд Питт (фото: соцсети)
Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме: первый кадр
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Эмма Стоун пожаловалась, что ей пришлось съесть 60 пирожных на съемках
Купцы и дети
«Купцы и дети»: Пореченков и Табаков сыграли отца и сына в сериале
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук
Юлия Снигирь
Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Подслушано в Рыбинске
Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Орландо Блум
Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Шале
Михалкова и Куценко играют бывших супругов в новой комедии: первые кадры
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу
Полина Максимова на съемках фильма «Адам и Ева»
Трейлер дня: Максимова и Чеботарев выживают в пустой Москве после апокалипсиса
Анастасия Талызина
Внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках
Светлана Иванова в сериале «Эль Русо»
Светлана Иванова снимается в необычном образе: первые кадры
Кадр из сериала «Аутсорс»
Иван Янковский снимается в сериале про тюрьму: первые кадры
Кадр из сериала «ГДР»
Горбатов и Урсуляк снимаются в новом шпионском детективе «ГДР»
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (3 сезон)
Последняя роль: появились кадры с Дмитрием Красиловым в сериале про нечисть
Сергей Лазарев
Лазарев повторил танец из «Слова пацана» в новогоднем фильме ТНТ
Instasamka
Instasamka, Баста и другие звезды на съемках новогоднего шоу
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Полина Цыганова и Евгений Цыганов
Цыганов с дочерью, Снигирь, Эрнст на закрытии кинофестиваля «Зимний»
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото
Павел Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало»
Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала
Кадр из фильма «Роднина»
Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры
Кадр из сериала «Ищейка» (7 сезон)
Валюшкина присоединилась к Банщиковой в «Ищейке»: первые кадры
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Андрей Нестеренко, Влад Канопка и Даня Киселев
Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на съемках фильма «Неприличные гости»
Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова
Валя Карнавал
Звезда «Реальных пацанов» оценила актерское мастерство Вали Карнавал
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Ирина Пегова на съемках сериала «Здесь все свои»
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Джентльмен в Москве»
Джентльмен в Москве
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Рипли»
Рипли
Трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356364
Водитель-олигарх
Трейлер
Кадр из фильма «Джойка»
Джойка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Бал сумасшедших»
Бал сумасшедших
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь