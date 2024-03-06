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6 марта 2024, новость

Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции

Уехавший из России Семен Трескунов заявил, что профессия актера для него уже неактуальна
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Российский актер Семен Трескунов после переезда в Испанию обратился к подписчикам в соцсети за помощью в поисках работы.

«Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он все настигал и настигал — и вот настиг! Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», — признался звезда сериала «Ивановы-Ивановы».

Трескунов заявил, что профессия актера для него уже неактуальна, но за время эмиграции он смог «накопить и развить компетенции в смежных областях» — копирайтинге, написании сценариев, управлении творческими и коммерческими проектами, а также хочет попробовать себя в создании книг.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэм и начал вести социальные сети на английском языке.

Недавно актер пожаловался на отсутствие работы после переезда в Испанию. Артист заявил, что надеется проявить себя в писательстве, так как, по его мнению, авторы текстов более независимы, нежели актеры.

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