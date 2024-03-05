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5 марта 2024, новость

Актер Селин отказался читать сценарий про «умирающую Россию» и порвал его

Сыгравший Дукалиса артист заявил, что Россия – молодая страна, у которой все будет

Актер Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», отказался читать сценарий «про умирающую Россию» и порвал его. Видео, похожее на бэкстейдж со съемок, стало расходиться в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах Селин зачитывает текст. На моменте, где утверждалось о нищающих россиянах и вымирающих городах, артист прекратил читать сценарий и начал спорить с режиссером.

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути», — сказал Селин.

Режиссер продолжил настаивать на прочтении текста, но в ответ артист пригрозил: «Я сейчас встану и уйду». После этого Селин порвал сценарий и покинул площадку.

Ранее стало известно, что Сергей Селин принял участие в съемках «Непослушника 3».

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