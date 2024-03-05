Фильм на вечер: романтическое роуд-муви с летним настроением

Энергичная и целеустремленная Миа решает отправиться на поиски своей биологической матери, которая, по ее сведениям, живет в Испании. В качестве попутчика она берет с собой нового знакомого Кайла — замкнувшегося в себе молодого человека, которому это путешествие может вернуть вкус к жизни.
Путь до солнечной Андалусии им предстоит преодолеть на фургончике сквозь живописные испанские города. В дороге молодые люди все ближе узнают друг друга, ссорятся, мирятся и неизбежно влюбляются.
«До встречи на Венере» — легкое и доброе, по-хорошему наивное кино, после которого так хочется рвануть в спонтанное путешествие, ощутить романтику дороги и отвлечься от повседневности. Но даже если поездка немного откладывается, манящие виды колоритной Испании, запечатленные создателями фильма, тоже отлично скрасят ваш вечер.