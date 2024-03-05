Фильм на вечер: романтическое роуд-муви с летним настроением

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356370&hash=85f57d188a601abe&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Энергичная и целеустремленная Миа решает отправиться на поиски своей биологической матери, которая, по ее сведениям, живет в Испании. В качестве попутчика она берет с собой нового знакомого Кайла — замкнувшегося в себе молодого человека, которому это путешествие может вернуть вкус к жизни.

Путь до солнечной Андалусии им предстоит преодолеть на фургончике сквозь живописные испанские города. В дороге молодые люди все ближе узнают друг друга, ссорятся, мирятся и неизбежно влюбляются.