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5 марта 2024, новость

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

Ранее сообщалось, что продолжение приквела «Игры престолов» будет доступно летом текущего года
Кадр из сериала «Дом дракона»
Кадр из сериала «Дом дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» от стримингового сервиса HBO выйдет в июне 2024 года. Об этом сообщает издание Variety.

О дате выхода нового сезона сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу и играм Джей Би Перретт в рамках конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 4 марта. Ранее было известно, что второй сезон станет доступен зрителям летом текущего года.

Точная дата премьеры на данный момент держится в тайне.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.

Ранее в США сообщили о работе над приквелом к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене.

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