Раскрыта дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

Кадр из сериала «Дом дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» от стримингового сервиса HBO выйдет в июне 2024 года. Об этом сообщает издание Variety.

О дате выхода нового сезона сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу и играм Джей Би Перретт в рамках конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 4 марта. Ранее было известно, что второй сезон станет доступен зрителям летом текущего года.

Точная дата премьеры на данный момент держится в тайне.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.