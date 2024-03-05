Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 марта 2024, новость

Бикович рассказал, почему влюбился в Россию

Сербский актер сравнил отношения с Россией со счастливым браком
Милош Бикович
Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович признался в любви к России. Его слова передает Life.ru.

«Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — заявил артист.

Свое заявление Бикович сделал на Всемирном фестивале молодежи во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

На том же фестивале сербский режиссер Эмир Кустурица назвал роман «Обитель» российского писателя Захара Прилепина одним из лучших в мире. Постановщик подчеркнул, что в России существуют хорошие условия для развития культуры. Говоря о кинематографе, режиссер высказал мнение, что в России надо делать русские фильмы, а не копировать Голливуд.

Недавно сообщалось, что HBO расторг контракт с Милошем Биковичем о работе в проекте «Белый лотос». До этого к телеканалу обратилось министерство иностранных дел Украины, которое выразило свою обеспокоенность тем, что актер поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО).

Напомним, Милош Бикович получил гражданство РФ в 2021 году. Бикович снимался в российских фильмах «Духless 2», «Холоп», «Отель „Белград“», «Мифы», «Кома», «Балканский рубеж», «Лед», а также в сериалах «Крылья империи», «Отель Элеон», «Магомаев».

Ранее актер представил в Санкт-Петербурге новый фильм со своим участием, «Любовь со второго взгляда».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Милош Бикович
В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Милош Бикович
Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Бикович и Тодоренко играют влюбленных в романтической комедии: первые кадры
Милош Бикович и Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото с Биковичем с совместных съемок
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о сериале «Слово пацана»
Милош Бикович
У звезды «Холопа» Биковича родился первенец
Милош Бикович и Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп 2»
Охлобыстин раскрыл отношение к Биковичу и сообщил, что тот женился
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Кадр из фильма «Холоп 2»
Бикович рассказал о страхе перед съемками в «Холопе 2»
Регина Тодоренко и Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Регина Тодоренко стала партнершей Милоша Биковича в новом фильме
Полина Гагарина
Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Милош Бикович
Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду
Милош Бикович
Милош Бикович высказался об отмене русской культуры
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Холоп 2
Вышел первый трейлер комедии «Холоп 2» с Биковичем и Тарасовой
Милош Бикович на съемках сериала «Дайте шоу!»
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Милош Бикович
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Ирина Пегова на съемках сериала «Беспринципные»
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Милош Бикович
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Аглая Тарасова и Милош Бикович
Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной в «Холопе 2»
Милош Бикович
Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства
Милош Бикович
Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»
Кадр из сериала «Балканский ветер»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Кадр из фильма «Холоп 2»
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Милош Бикович и Кристина Асмус
Асмус и Бикович появились на премьере романтической комедии
Кадр из фильма «Хочу замуж»
Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии
Джонни Депп и Милош Бикович
Бикович и Депп представили совместный проект
Милош Бикович и Оксана Акиньшина
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Соня Карпунина и Кристина Асмус
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Екатерина Климова
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Джентльмен в Москве»
Джентльмен в Москве
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Рипли»
Рипли
Трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356364
Водитель-олигарх
Трейлер
Кадр из фильма «Джойка»
Джойка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Бал сумасшедших»
Бал сумасшедших
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный тизер
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Гарфилд
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь