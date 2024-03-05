Бикович рассказал, почему влюбился в Россию

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович признался в любви к России. Его слова передает Life.ru.

«Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — заявил артист.

Свое заявление Бикович сделал на Всемирном фестивале молодежи во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

На том же фестивале сербский режиссер Эмир Кустурица назвал роман «Обитель» российского писателя Захара Прилепина одним из лучших в мире. Постановщик подчеркнул, что в России существуют хорошие условия для развития культуры. Говоря о кинематографе, режиссер высказал мнение, что в России надо делать русские фильмы, а не копировать Голливуд.