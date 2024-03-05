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5 марта 2024, новость

За российскую версию сериала «Постучись в мою дверь» заступились

Певец Влад Соколовский призвал зрителей продолжить смотреть адаптацию турецкого сериала
Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве

Певец Влад Соколовский заявил, что зрители должны продолжить смотреть российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь», так как в следующих сериях шоу способно увлечь внимание зрителя. Его слова передает «Пятый канал».

«Если вспоминать эмоции людей после просмотра первых эпизодов оригинального сериала, то главные герои бесили людей. А потом, когда у них раскрылись чувства, все стали умиляться», — заявил исполнитель.

Соколовский добавил, что команда российского сериала не прогадала, выбрав на главную роль звезду «Трудных подростков» Никиту Волкова. Он отметил, что прослушивались более 50 актеров, поэтому «выбор пал неслучайно».

В феврале вышла первая серия российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков).

Ранее звезда «Трудных подростков» Никита Волков рассказал Кино Mail.ru, как относится к шумихе вокруг ремейка «Постучись в мою дверь» и что делает для того, чтобы россиянки забыли Серкана Болата.

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