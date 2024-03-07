Лядова, Верник и Куценко в продолжении сериала о сложностях любви

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В первом сезоне Анна, успешный адвокат, свободная женщина и мама взрослого сына, пыталась устроить личную жизнь и найти достойного дедушку будущему внуку. Результатами экспериментов на романтическом фронте она делилась с лучшей подругой Ларисой.

Во втором сезоне Анна окажется в центре новых любовных разборок, но не своих, а чужих. Дружеская поддержка срочно понадобится Ларисе, оказавшейся в любовном многоугольнике: она, ее муж и две его любовницы.

«В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена, и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — пообещал сценарист и продюсер Александр Цыпкин.