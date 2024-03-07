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7 марта 2024, фоторепортажСъемки

Лядова, Верник и Куценко в продолжении сериала о сложностях любви

Во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…» актеры вновь застряли в любовных многоугольниках

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» по сценарию Александра Цыпкина с Еленой Лядовой в главной роли.

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17
фотографий
17
фотографий

В первом сезоне Анна, успешный адвокат, свободная женщина и мама взрослого сына, пыталась устроить личную жизнь и найти достойного дедушку будущему внуку. Результатами экспериментов на романтическом фронте она делилась с лучшей подругой Ларисой.

Во втором сезоне Анна окажется в центре новых любовных разборок, но не своих, а чужих. Дружеская поддержка срочно понадобится Ларисе, оказавшейся в любовном многоугольнике: она, ее муж и две его любовницы.

«В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена, и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — пообещал сценарист и продюсер Александр Цыпкин.

Режиссером продолжения выступает Алексей Кузмин-Тарасов, поставивший первый сезон сериала. Кроме Елены Лядовой, к своим ролям вернулись Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников. Появятся и новые персонажи в исполнении Игоря Верника, Сергея Епишева, Валери Зоидовой и Елены Николаевой.

Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» запланирована на 2024 год.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
6.3
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
2022/Россия18+драмамелодрамакомедия
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