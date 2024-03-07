Лядова, Верник и Куценко в продолжении сериала о сложностях любви

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» по сценарию Александра Цыпкина с Еленой Лядовой в главной роли.
В первом сезоне Анна, успешный адвокат, свободная женщина и мама взрослого сына, пыталась устроить личную жизнь и найти достойного дедушку будущему внуку. Результатами экспериментов на романтическом фронте она делилась с лучшей подругой Ларисой.
Во втором сезоне Анна окажется в центре новых любовных разборок, но не своих, а чужих. Дружеская поддержка срочно понадобится Ларисе, оказавшейся в любовном многоугольнике: она, ее муж и две его любовницы.
«В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая, скажем так, и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена, и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — пообещал сценарист и продюсер Александр Цыпкин.
Режиссером продолжения выступает Алексей Кузмин-Тарасов, поставивший первый сезон сериала. Кроме Елены Лядовой, к своим ролям вернулись Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников. Появятся и новые персонажи в исполнении Игоря Верника, Сергея Епишева, Валери Зоидовой и Елены Николаевой.
Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» запланирована на 2024 год.