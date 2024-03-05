Павел Прилучный вернулся к съемкам сериала об эскорте

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Стартовали съемки третьего сезона популярного сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». В новых сериях владелец агентства эскорт-услуг по прозвищу Мэджик в исполнении Павла Прилучного узнает о смерти дочери Алины (Василина Юсковец) и использует свой бизнес для того, чтобы уничтожить противника, олигарха Михаила Градова (Александр Дьяченко).

Режиссером третьего сезона, как и первых двух, выступает Сарик Андреасян. К своим ролям, помимо Прилучного и Дьяченко, вернутся Елизавета Моряк, Александр Яцко, Михаил Горевой и Янина Студилина.

Кроме того, к актерскому составу сериала присоединится Виктория Маслова. По словам актрисы, ее героиня «добавит градус драматичности истории в целом и отношениям главных персонажей в частности».

Исполнитель главной роли, в свою очередь, рассказывает о новых поворотах:

Мэджика всегда окружали эффектные женщины. В новом сезоне их станет еще больше. Месть за дочь, новые друзья и враги в бизнесе. Эффектная детективная линия и множество драматических поворотов ждут вас в 3 сезоне. Павел Прилучный