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5 марта 2024, новость

Полина Максимова назвала свой самый большой страх

Актриса заявила, что преодолела фобию на съемках
Полина Максимова, фото: Евгений Смирнов
Полина Максимова, фото: Евгений Смирнов

Актриса Полина Максимова призналась в беседе с NEWS.ru, что она больше всего боится высоты.

Максимова рассказала, что ей пришлось преодолевать страх на съемках фильма Ильи Фарфеля «Адам и Ева». Артистка поборола фобию, сидя на памятнике «Рабочий и колхозница».

«Сложно было все. 27 смен — каждая на выживание. В огне горели <…>, в аварии попадали, под дождями были», — вспомнила актриса.

Полина Максимова дебютировала в кино в 2008 году. Она сыграла в картине «Возьми меня с собой». В фильмографии артистки более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Чебурашка», «Оффлайн», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Деффчонки», «След».

В августе 2023 года Максимова рассказала, что столкнулась с сильной аллергической реакцией после укуса пчелы. По словам артистки, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.

Ранее вышел трейлер романтической комедии «Адам и Ева» с Максимовой и Чеботаревым

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