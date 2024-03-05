Россиянки раскрыли, с кем себя ассоциируют в кино

Кадр из фильма «Золушка»

Россиянки признались, что ассоциируют себя с Золушкой. Об этом «Газете.Ru» сообщила платформа KION со ссылкой на свой опрос.

Одной из самых популярных героинь, с которой ассоциируют себя девушки от 18 до 24 лет, стала Белла Свон из саги «Сумерки». Золушку чаще называли женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Респондентки в возрасте от 35 до 44 лет больше выбирали Скарлетт О'Хару из «Унесенных ветром», а женщины в возрасте от 45 лет — Катерину из «Москва слезам не верит».

Девушки от 18 до 24 лет также называли таких героинь, как Эльза из мультфильма «Холодное сердце», Золушка, Гермиона Грейнджер из книг и фильмов о Гарри Поттере, а также Харли Квинн из киновселенной комиксов DC. Респондентки признались, что им нравится в выбранных героинях внешность, смелость и доброта — эти качества выбирали более 60% опрошенных.

В возрастной категории 25-34 года в топ героинь, помимо Золушки, вошли Гермиона Грейнджер, Элизабет Беннет из книги и фильма «Гордость и предубеждение», Роза из фильма «Титаник» и Эльза из мультфильма «Холодное сердце». Более 70% опрошенных рассказали, что им нравится в этих героинях смелость, доброта, ум и интеллект.

Женщины в возрасте от 35 до 44 лет, помимо Скарлетт О'Хара, в качестве героини, с которой они чаще всего ассоциировали себя, выбирали также Золушку, Катерину из «Москва слезам не верит», Тосю из фильма «Девчата» и Настеньку из фильма «Морозко». Более 70% респонденток отметили, что чаще всего ценят в этих персонажах смелость, целеустремленность, ум и интеллект.

Дамы в возрасте от 45 лет, помимо Катерины из кинофильма «Москва слезам не верит», выбирали таких героинь, как Скарлетт О'Хара, Золушка, Настенька из фильма «Морозко» и Маргарита из «Мастера и Маргариты».

Более 60% опрошенных россиянок в возрасте от 45 заявили, что выбрали этих героинь за целеустремленность, ум и интеллект, и доброту.

При этом в топ героинь, которых россиянки считают симпатичными, вошли Нина из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», Роза из «Титаника», Тося из «Девчат», Скарлетт О'Хара и Настенька из «Морозко».