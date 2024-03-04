Фильм на вечер: завораживающая оскароносная драма по Харуки Мураками

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456339199&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Театральный режиссер Юсукэ соглашается поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. В длинных поездках на своем любимом красном автомобиле Юсукэ постоянно репетирует текст пьесы — он сам планирует сыграть в ней заглавного персонажа. Но во время проб он, неожиданно для всех, предлагает роль молодому актеру Коси — Юсукэ узнал в нем любовника своей жены, ушедшей из жизни два года назад.

Между тем, в жизни мужчины появляется еще один новый человек — молчаливая девушка Мисаки, которая, согласно контракту с фестивалем, должна быть водителем Юсукэ. Каждому из героев предстоит разобраться с травмами своего прошлого.

«Сядь за руль моей машины» — экранизация одноименного рассказа Харуки Мураками, ставшая лучшим международным фильмом на «Оскаре 2022». И это определение удивительно точно подходит ленте Рюсукэ Хамагути, едва ли не главного японского режиссера последних лет.