Фильм на вечер: завораживающая оскароносная драма по Харуки Мураками

Театральный режиссер Юсукэ соглашается поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. В длинных поездках на своем любимом красном автомобиле Юсукэ постоянно репетирует текст пьесы — он сам планирует сыграть в ней заглавного персонажа. Но во время проб он, неожиданно для всех, предлагает роль молодому актеру Коси — Юсукэ узнал в нем любовника своей жены, ушедшей из жизни два года назад.
Между тем, в жизни мужчины появляется еще один новый человек — молчаливая девушка Мисаки, которая, согласно контракту с фестивалем, должна быть водителем Юсукэ. Каждому из героев предстоит разобраться с травмами своего прошлого.
«Сядь за руль моей машины» — экранизация одноименного рассказа Харуки Мураками, ставшая лучшим международным фильмом на «Оскаре 2022». И это определение удивительно точно подходит ленте Рюсукэ Хамагути, едва ли не главного японского режиссера последних лет.
Подчеркивая гениальную универсальность Чехова, Юсукэ ставит «Дядю Ваню» сразу на нескольких языках, включая язык жестов (это решение вызывает особое восхищение в сценах с глухонемой Соней). Любопытно, как Хамагути развивает чеховские мотивы, размышляя о кризисе коммуникации и наделяя молчание не меньшим смыслом, чем самый драматичный диалог.