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4 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино

Французский актер Пьер Нинэ исполнил главную роль в фильме «Граф Монте-Кристо»

Вышел первый тизер приключенческого фильма «Граф Монте-Кристо», основанный на известном романе Александра Дюма. Одержимого местью Эдмона Дантеса сыграл Пьер Нинэ, известный по ролям в фильмах «Притворись моим парнем», «Ив Сен-Лоран», «Черный ящик».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный герой фильма — бедный, но благородный моряк Эдмон Дантес, влюбленный в красавицу Мерседес. Завистники отправили юношу в тюрьму за преступление, которого тот не совершал. Спустя 14 лет Дантесу удается сбежать.

Разбогатев и изменившись до неузнаваемости, граф Монте-Кристо готов вершить свой суд над теми, кто его предал.

Режиссерами картины выступили Мартин Бурбулон и Матье Делапорт, уже переосмыслявшие наследие Дюма в фильмах «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи».

Российская дата премьеры «Графа Монте-Кристо» пока неизвестна.

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