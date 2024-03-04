Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356353&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный герой фильма — бедный, но благородный моряк Эдмон Дантес, влюбленный в красавицу Мерседес. Завистники отправили юношу в тюрьму за преступление, которого тот не совершал. Спустя 14 лет Дантесу удается сбежать.

Разбогатев и изменившись до неузнаваемости, граф Монте-Кристо готов вершить свой суд над теми, кто его предал.

Режиссерами картины выступили Мартин Бурбулон и Матье Делапорт, уже переосмыслявшие наследие Дюма в фильмах «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи».