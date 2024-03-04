Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино

Вышел первый тизер приключенческого фильма «Граф Монте-Кристо», основанный на известном романе Александра Дюма. Одержимого местью Эдмона Дантеса сыграл Пьер Нинэ, известный по ролям в фильмах «Притворись моим парнем», «Ив Сен-Лоран», «Черный ящик».
Главный герой фильма — бедный, но благородный моряк Эдмон Дантес, влюбленный в красавицу Мерседес. Завистники отправили юношу в тюрьму за преступление, которого тот не совершал. Спустя 14 лет Дантесу удается сбежать.
Разбогатев и изменившись до неузнаваемости, граф Монте-Кристо готов вершить свой суд над теми, кто его предал.
Режиссерами картины выступили Мартин Бурбулон и Матье Делапорт, уже переосмыслявшие наследие Дюма в фильмах «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи».
Российская дата премьеры «Графа Монте-Кристо» пока неизвестна.