Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 марта 2024, новость

Рената Литвинова в эффектном наряде вышла в свет

Актрису вновь раскритиковали за худобу

Рената Литвинова появилась на Неделе моды в Париже на показе Демны Гвасалия, креативного директора модного дома Balenciaga. Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала красное пальто с необычным воротником. Образ дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и дамская сумочка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Литвиновой похвалили ее за интересный образ, но вновь обеспокоились ее чрезмерной, как им кажется, худобой. Впрочем, сама артистка из-за этого не беспокоится. 

Отметим, что Литвинова дружит с Гвасалией, который в 2021 году сотрудничал с ней при создании фильма «Северный ветер». Дизайнер работал над костюмами для съемок. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Рената Литвинова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Трейлер (фр.)
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы: Часть первая
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Вечная зима»
Вечная зима
Трейлер
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь