Рената Литвинова в эффектном наряде вышла в свет

Рената Литвинова появилась на Неделе моды в Париже на показе Демны Гвасалия, креативного директора модного дома Balenciaga. Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала красное пальто с необычным воротником. Образ дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и дамская сумочка.

<div id="vk_post_-48064554_43891"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43891", -48064554, 43891, 'ItGhscKUj75BI_Bvb9a-H_sszxs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Литвиновой похвалили ее за интересный образ, но вновь обеспокоились ее чрезмерной, как им кажется, худобой. Впрочем, сама артистка из-за этого не беспокоится.