Рената Литвинова в эффектном наряде вышла в свет

Рената Литвинова появилась на Неделе моды в Париже на показе Демны Гвасалия, креативного директора модного дома Balenciaga. Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала красное пальто с необычным воротником. Образ дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и дамская сумочка.
Поклонники Литвиновой похвалили ее за интересный образ, но вновь обеспокоились ее чрезмерной, как им кажется, худобой. Впрочем, сама артистка из-за этого не беспокоится.
Отметим, что Литвинова дружит с Гвасалией, который в 2021 году сотрудничал с ней при создании фильма «Северный ветер». Дизайнер работал над костюмами для съемок.