30 лет спустя: первые кадры ремейка «Ворона» со звездой «Оно»

Опубликованы первые кадры фильма «Ворон», ремейка культовой ленты 1990-х о рок-музыканте, восставшем из мертвых, чтобы отомстить за убитую возлюбленную.
Главную роль исполнил датчанин Билл Скарсгард, известный по фильму «Оно». Невесту рокера сыграла британская певица FKA Twigs.
По сюжету, музыканта Эрика Дрейвена и его возлюбленную Шелли жестоко убивают. Спустя год Эрик восстает из мертвых и ступает на путь мести, путешествуя по мирам живых и мертвых в поисках справедливости.
«Ворон» 1994-го года был основан на комиксе Джеймса О’Барра. Главную роль в нем исполнил Брэндон Ли, сын Брюса Ли, трагически погибший во время съемок. Режиссер современной версии Руперт Сандерс («Призрак в доспехах») утверждает, что новый фильм сместит фокус и станет переосмыслением сюжета оригинальной картины.
Премьера фильма «Ворон» в российском прокате состоится летом 2024 года.