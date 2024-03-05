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5 марта 2024, фоторепортажСъемки

30 лет спустя: первые кадры ремейка «Ворона» со звездой «Оно»

Билл Скарсгард предстает в неожиданном и неузнаваемом образе
Кадр из фильма «Ворон»
Билл Скарсгард и FKA Twigs в фильме «Ворон»

Опубликованы первые кадры фильма «Ворон», ремейка культовой ленты 1990-х о рок-музыканте, восставшем из мертвых, чтобы отомстить за убитую возлюбленную.

Главную роль исполнил датчанин Билл Скарсгард, известный по фильму «Оно». Невесту рокера сыграла британская певица FKA Twigs.

Кадр из фильма «Ворон»
Билл Скарсгард в фильме «Ворон»

По сюжету, музыканта Эрика Дрейвена и его возлюбленную Шелли жестоко убивают. Спустя год Эрик восстает из мертвых и ступает на путь мести, путешествуя по мирам живых и мертвых в поисках справедливости.

«Ворон» 1994-го года был основан на комиксе Джеймса О’Барра. Главную роль в нем исполнил Брэндон Ли, сын Брюса Ли, трагически погибший во время съемок. Режиссер современной версии Руперт СандерсПризрак в доспехах») утверждает, что новый фильм сместит фокус и станет переосмыслением сюжета оригинальной картины.

Кадр из фильма «Ворон»
Билл Скарсгард и FKA Twigs в фильме «Ворон»

Премьера фильма «Ворон» в российском прокате состоится летом 2024 года.

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