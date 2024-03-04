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4 марта 2024, новость

Звезда «Великолепного века» раскрыл секрет успеха турецких сериалов

Актер Бурак Озчивит объяснил успех турецких сериалов искренностью чувств
Бурак Озчивит в сериале «Великолепный век»
Бурак Озчивит в сериале «Великолепный век»

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит на Всемирном фестивале молодежи раскрыл секрет успеха турецких сериалов. Об этом сообщает ТАСС.

Актер назвал турецкую киноиндустрию одной из лидирующих в мире по объемам производства. Популярность же, по словам Озчивита, объясняется искренностью чувств, о которых рассказывают создатели турецких сериалов.

«Через наши сериалы мы можем донести свое послание любви до всего мира, любовь — это самое важное, это первое чувство, которое позволяет нам достучаться до сердец. Глобально у всех людей единые ценности, любовь — это глобальная сила», — сказал Озчивит.

Озчивит прилетел в Россию 20 февраля. В пятизвездочном отеле Озчивита встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Актер прибыл в Россию для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.

В феврале 2021 года Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову.

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