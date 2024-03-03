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3 марта 2024, новость

Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса засняли на свидании

Актеры попали в объективы папарацци в Нью-Йорке
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Актрису Блейк Лайвли впервые за долгое время заметили вместе с ее супругом, режиссером и актером Райаном Рейнольдсом. Фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.

Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса засняли 2 марта в Нью-Йорке. Знаменитости попали в объективы папарацци, когда прогуливались по городу после романтического ужина в ресторане Buvette. Актриса вышла на публику в белой футболке, розовом кардигане, черном длинном пальто, голубых широких джинсах и белых лоферах. Она дополнила образ сумкой Chanel в молочном цвете. Режиссер надел серый свитер, синюю жилетку, джинсы и кроссовки Nike.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Пара воспитывает четырех дочерей. После рождения младшей дочери в феврале 203 года актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. 

Ранее вышел тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», третьей части приключений героя Marvel в исполнении Райана Рейнольдса

Во время загрузки произошла ошибка.
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