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2 марта 2024, новость

Дочери Миллы Йовович снялись в парных образах

Сестры Эвер и Дэшилл позировали в одинаковых синих рубашках и жакетах

Дочери актрисы и модели Миллы Йовович 16-летняя Эвер и 8-летняя Дэшилл снялись в парных образах. Снимками Эвер Андерсон поделилась в своей соцсети.

Эвер и Дэшилл Андерсон, фото: соцсети
Эвер и Дэшилл Андерсон, фото: соцсети

Сестры позировали в одинаковых синих рубашках и жакетах. Эвер Андерсон дополнила образ босоножками, а Дэшилл — черными гольфами и кроссовками. Девочкам сделали небрежные укладки и легкий макияж.

Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом У. С. Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: 16-летнюю Эвер, 8-летнюю Дэшилл и 4-летнюю Ошин.

Ранее Эвер Андерсон поддержала мировой тренд и спела и станцевала под хит «Мой мармеладный» российской певицы Кати Лель.

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