Михаилу Пореченкову исполнилось 55 лет

Михаил Пореченков | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народному артисту РФ Михаилу Пореченкову исполняется 55 лет, с этой датой его поздравили коллеги по Московскому Художественному театру имени А. П. Чехова. Художественный руководитель — директор театра Константин Хабенский сообщил ТАСС, что для артиста готовится новый проект.

«Когда я услышал цифру 55, понял, как быстро летит время и как мало мы еще что-то успели сделать. Но тем не менее что-то сделано вместе с моим другом Михаилом Евгеньевичем Пореченковым, еще начиная с питерских времен. Мне кажется, мы достаточно дерзко перепахивали театральное сценическое пространство вместе, в одной связке, и переехали на московские сцены, вместе здесь работали, вместе работали в кино», — сказал ТАСС Хабенский.

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Он сообщил, что их с Михаилом Пореченковым связывают дружеские отношения. «Не только кино и театральная жизнь нас связывают, но и радости, и горести жизненные наши, через которые нам пришлось пройти. И мне кажется, мы относительно достойно прошли все, идем дальше вперед. И никакая разность взглядов на некоторые вещи (житейские или творческие) не мешает нам оставаться друзьями. Это радует», — сказал худрук.

Хабенский рассказал, что в театре у Пореченкова может появиться новый проект. «Для Михаила Евгеньевича готовится новый проект. Но нужно сделать так, чтобы ему это предложение понравилось. Проекты предлагаются. Сейчас Михаил Евгеньевич находится в прочтении двух пьес на выбор. Если это ему понравится, значит мы будем делать все для того, чтобы найти достойного режиссера и запустить эту историю в жизнь», — пояснил худрук.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник, в свою очередь, рассказал ТАСС, что познакомился с Пореченковым, еще когда тот был студентом театрального института.

«Был кинофестиваль в Калининграде. Михаил Евгеньевич Пореченков, Константин Юрьевич Хабенский и их однокурсники приехали туда играть спектакль про Высоцкого. Это был их дипломный спектакль. Я тогда был начинающим журналистом на телевидении и приехал снимать сюжет об этом фестивале, в том числе и о спектакле, который играли молодые актеры. Мы тогда познакомились с Мишей. У меня было ощущение, что он яркий, сильный, харизматичный, бесспорно талантливый человек, у которого много чего сложится в жизни. Собственно, так это и произошло», — сказал Верник.

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Он отметил, что артист продолжает играть с тем же драйвом. «Поразительно, что он не изменился вообще — ни внешне, ни внутренне. Он в таком же тонусе, он с таким же драйвом существует и в профессии, и в жизни. Ему вкусно жить. Это самое главное. И это видно в его ролях, у него роли очень разные. Он и как характерный актер существует, и как драматический актер, и как мелодраматический актер. Его темперамент, его природа, органика актерская позволяют ему быть очень-очень разным. Каким будет Миша после того, как ему исполнится 55 лет, я не знаю, но знаю точно, что он будет таким же талантливым, таким же непредсказуемым, таким же мощным актером, чего я ему и желаю», — заключил собеседник агентства.

Об актере

Михаил Пореченков | Источник: Алексей Молчановский

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Служил в Санкт-Петербургском театре «На Крюковом канале». В 1996—2002 годах входил в труппу Академического театра имени Ленсовета.

В 2002 году переехал в Москву, где был принят в Московский художественный театр им. А. П. Чехова. Его дебют на сцене МХТ состоялся в том же году в спектакле «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. С 2003 года состоит в труппе этого театра. В числе его ролей — штабс-капитан Мышлаевский в спектакле «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова, Полоний в «Гамлете» Уильяма Шекспира, Позднышев в «Крейцеровой сонате» по повести Льва Толстого.

Был режиссером и продюсером картины «День Д», где также сыграл как актер. Выступал в роли ведущего на различных телешоу.