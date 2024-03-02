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2 марта 2024, новость

«Мосфильм» начал съемки фильма про СВО

По словам генерального директора студии Карена Шахназарова, в разработке находятся два сценария
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров

«Мосфильм» начал съемки фильма про российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, сейчас разрабатываются два сценария, но они пока находятся в начальной фазе работы.

Режиссер отметил, что пока не может озвучивать название нового проекта. Сказал лишь то, что проект связан с СВО. Предположительно, к осени 2024 года он будет готов.

В феврале этого года в Москве состоялся премьерный показ «20/22» — первого художественного фильма, посвященного событиям специальной военной операции и снятого в зоне ее проведения.

Картину представила съемочная группа во главе с режиссером Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым и исполнителями главных ролей Аристархом Венесом и Дарьей Кукарских.

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