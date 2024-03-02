Разбор главных фильмов-номинантов премии «Оскар 2024»: у кого все шансы?

«Оскар 2024» раздаст награды уже 10 марта. Пока мир застыл в ожидании, кто же официально победит в битве «Барби» vs «Оппенгеймер», кинокритик Егор Москвитин специально для нашего шоу PROсмотрено помогает разобраться в 10 фильмах-номинантах, представленных в главной категории «Лучший фильм».
А еще узнаем, какие картины были незаслуженно проигнорированы киноакадемиками, но точно достойны просмотра, а также попытаемся разобраться в том, по какому принципу вообще вручают заветные золотые статуэтки.
Посмотрев видео, обязательно расскажите нам в коротком опросе ниже, на какой фильм вы делаете ставку в 2024 году!
Смотрите также выпуски PROсмотрено по «Барби» и «Оппенгеймеру».