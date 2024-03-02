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2 марта 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Разбор главных фильмов-номинантов премии «Оскар 2024»: у кого все шансы?

За 20 минут разберемся в нюансах того, кому и за что обычно дают «Оскар», а также в том, какие шансы на победу у «Барби» и «Оппенгеймера»

«Оскар 2024» раздаст награды уже 10 марта. Пока мир застыл в ожидании, кто же официально победит в битве «Барби» vs «Оппенгеймер», кинокритик Егор Москвитин специально для нашего шоу PROсмотрено помогает разобраться в 10 фильмах-номинантах, представленных в главной категории «Лучший фильм». 

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А еще узнаем, какие картины были незаслуженно проигнорированы киноакадемиками, но точно достойны просмотра, а также попытаемся разобраться в том, по какому принципу вообще вручают заветные золотые статуэтки.

Посмотрев видео, обязательно расскажите нам в коротком опросе ниже, на какой фильм вы делаете ставку в 2024 году!

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Смотрите также выпуски PROсмотрено по «Барби» и «Оппенгеймеру».

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