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1 марта 2024, статьяТестыОбзоры

Какой фильм возьмет «Оскар 2024»? Угадайте главного победителя премии

Пробуем предсказать победителя престижной кинопремии — голосуйте за свой вариант

10 марта Американская киноакадемия подведет итоги 2023 года и вручит награды лучшим фильмам и актерам. Но кто победит в самой главной номинации и удостоится звания лучшего фильма на «Оскаре 2024»? Голосуйте за своего фаворита в нашем опросе. Подробнее изучить всех номинантов премии можно здесь, а также в нашем видео с подробным разбором претендентов.

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Изучите всех ключевых претендентов на «Оскар 2024», а заодно узнайте, какие любопытные фильмы академики не удостоили своим вниманием, в нашем видео:

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