Какой фильм возьмет «Оскар 2024»? Угадайте главного победителя премии

10 марта Американская киноакадемия подведет итоги 2023 года и вручит награды лучшим фильмам и актерам. Но кто победит в самой главной номинации и удостоится звания лучшего фильма на «Оскаре 2024»? Голосуйте за своего фаворита в нашем опросе. Подробнее изучить всех номинантов премии можно здесь, а также в нашем видео с подробным разбором претендентов.