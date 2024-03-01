Фильм на вечер: трогательное драмеди для всей семьи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239119&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6-летний Ильхам проводит лето в деревне у бабушки и дедушки и с нетерпением ждет, когда родители заберут его в город. Глядя на то, как сильно внук скучает по папе и маме, дед Расим решает развлечь его старой игрой на желания под названием «Бери да помни».

Удивительным образом загаданное Ильхамом начинает и вправду сбываться — мальчик получает и гору мороженого, и ванну газировки. Постепенно он втягивает в игру односельчан, а также свою бабушку Суфию, которая в последнее время отчего-то печальна.