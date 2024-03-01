Фильм на вечер: трогательное драмеди для всей семьи

6-летний Ильхам проводит лето в деревне у бабушки и дедушки и с нетерпением ждет, когда родители заберут его в город. Глядя на то, как сильно внук скучает по папе и маме, дед Расим решает развлечь его старой игрой на желания под названием «Бери да помни».
Удивительным образом загаданное Ильхамом начинает и вправду сбываться — мальчик получает и гору мороженого, и ванну газировки. Постепенно он втягивает в игру односельчан, а также свою бабушку Суфию, которая в последнее время отчего-то печальна.
«Бери да помни» — дебют молодого режиссера Байбулата Батуллы, самобытное, колоритное кино, которое найдет отклик у зрителей всех возрастов. В чередовании смешного и грустного, по-детски наивного и по-серьезному драматичного рождается удивительно искренняя и живая история. Согревающая солнечным светом, растекающимся по татарским пейзажам, и верой в чудо.