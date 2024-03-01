Актер «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании

Актер Юрий Яковлев, снявшийся в сериалах «Папины дочки» и «Ранетки», опроверг сообщения о задержании с запрещенными веществами в Москве. В беседе с телеканалом «360» он заверил, что не знает, откуда в сети появилась такая информация.
«Вообще ничего не знаю об этом», — заявил актер.
По словам Яковлева, не было никакого задержания, и его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотическим веществам он также отрицает.
Напомним, сегодня появилась информация, что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. В снегу позже рядом с ним обнаружили некий сверток. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело, и ему грозит до трех лет лишения свободы.