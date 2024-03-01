Актер «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании

Юрий Яковлев (фото: соцсети)

Актер Юрий Яковлев, снявшийся в сериалах «Папины дочки» и «Ранетки», опроверг сообщения о задержании с запрещенными веществами в Москве. В беседе с телеканалом «360» он заверил, что не знает, откуда в сети появилась такая информация.

«Вообще ничего не знаю об этом», — заявил актер.

По словам Яковлева, не было никакого задержания, и его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотическим веществам он также отрицает.