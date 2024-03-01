Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 марта 2024, новость

Актер «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании

Как сообщалось, 31-летнего Юрия Яковлева задержали с неизвестным свертком
Юрий Яковлев (фото: соцсети)
Юрий Яковлев (фото: соцсети)

Актер Юрий Яковлев, снявшийся в сериалах «Папины дочки» и «Ранетки», опроверг сообщения о задержании с запрещенными веществами в Москве. В беседе с телеканалом «360» он заверил, что не знает, откуда в сети появилась такая информация.

«Вообще ничего не знаю об этом», — заявил актер.

По словам Яковлева, не было никакого задержания, и его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотическим веществам он также отрицает.

Напомним, сегодня появилась информация, что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. В снегу позже рядом с ним обнаружили некий сверток. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Папины дочки
399 р.
Ранетки
Ранетки
15 лет спустя: что стало с участницами группы и сериала «Ранетки»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Байкеры»
Байкеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Память»
Память
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь